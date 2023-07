L'inglese ha chiuso davanti a Verstappen e Norris, sesto Leclerc

Lewis Hamilton ha conquistato la pole del Gp di Ungheria, undicesima tappa del Mondiale di F1. Il pilota della Mercedes, con il tempo di 1’16″609 ha preceduto di tre millesimi il campione del mondo Max Verstappen. In seconda fila le Mclaren di Lando Norris e Oscar Piastri. A seguire Zhou, Leclerc (sesto), Bottas, Alonso, Perez, Hulkenberg. Hamilton che mancava la pole dal Gp di Abu Dhabi del 2021, è diventato l’unico pilota a conquistare per nove volte la prima posizione di partenza in un singolo circuito.

Hamilton: “Pole inaspettata, la strada è quella giusta”

“Un anno e mezzo dopo, questa è una pole inaspettata. La pole è una sensazione fantastica, anche perché il team ha lavorato tantissimo per arrivare a raggiungere questo risultato. Non mi aspettavo che oggi avremmo potuto lottare per la prima posizione, ho perso la voce per quanto ho gridato alla fine dell’ultimo giro”. Così Lewis Hamilton pilota della Mercedes, dopo aver ottenuto la Pole del Gp di Ungheria. “Quest’anno è stato come una corsa sulle montagne russe a causa dei risultati altalenanti. Ma nel team nessuno ha perso fiducia e ha continuato a lavorare al meglio. Siamo sulla strada giusta e che possiamo fare ancora meglio se continueremo a lavorare così. Abbiamo trovato un bilanciamento nuovo in curva. C’è stata una grossa differenza tra tutte le gomme anche se ci siamo trovati bene con qualsiasi mescola. In gara studieremo una buona strategia per fare il massimo come team. Verstappen e Norris ci daranno filo da torcere”, ha aggiunto.

Verstappen: “Ci è mancato qualcosa, macchina imprevedibile”

“Ho faticato un po’ in tutto il weekend a trovare un buon bilanciamento della vettura. Per adesso non è andato al meglio, ci è mancato qualcosa fin dalle prove libere”. Così il pilota della Red Bull, Max Verstappen, secondo nelle qualifiche del Gp di Ungheria. “Il primo tentativo in Q3 è stato buono ma nel secondo tentativo non ho trovato il giusto feeling in curva. La seconda posizione è un buon risultato ma non siamo stati totalmente sul pezzo su questo tracciato. La macchina è stata un po’ imprevedibile in pista e per questo non sono riuscito ad ottenere il primo posto oggi” ha aggiunto.

Norris: “Vicino alla pole, servono tanti aspetti per fare giro perfetto”

“Mi sono avvicinato alla pole, c’è un po’ di delusione per quel decimo che ci è mancato per conquistare il primo posto in griglia. Il team ha fatto un ottimo lavoro con il mio terzo posto e il quarto di Piastri, ma peccato per quel che ci è mancato”. Così Lando Norris, pilota della McLaren, giunto terz nelle qualifiche del Gp di Ungheria. “Servono tanti aspetti nel costruire un giro perfetto, che ci è mancato nonostante un ottima prestazione. Sicuramente il risultato di oggi ci mette comunque in una buona posizione per la gara. Il passo è stato anche buono nelel prove”, ha concluso.

