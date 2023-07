Max Verstappen sulla Red Bull ha vinto il Gp di Gran Bretagna di Formula 1 davanti a due piloti inglesi, Lando Norris secondo con la McLaren e Lewis Hamilton terzo con la Mercedes. Quarta piazza per Oscar Piastri, davanti all’altra Mercedes di George Russell. Gara da dimenticare per la Ferrari, precipitata in nona e decima posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz, che erano partiti al quarto e quinto posto. A punti anche Sergio Perez, che ha rimontato dalla 15a alla sesta posizione, davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso. Ottavo posto per Alexander Albon con la Williams. Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è fissato per il weekend del 22-23 luglio con il Gp d’Ungheria.

