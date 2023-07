Le due Ferrari di Leclerc e Sainz partiranno dalla quarta e quinta piazza

Max Verstappen partirà davanti a tutti anche nel Gp di Gran Bretagna a Silverstone oggi alle 16 ora italiana. A cambiare però sono gli sfidanti attorno a lui, con Lando Norris e Oscar Piastri che volano su una sorprendente McLaren, capace di piazzarsi nel circuito di casa davanti alle più quotate Ferrari, Mercedes e Aston Martin. La gara si preannuncia così particolarmente incerta, ovviamente solo per i due gradini più bassi del podio. Perché, a meno di improbabili cataclismi, è difficile ipotizzare che qualcuno possa battere l’olandese, candidato unico al trono inglese. Il suo compagno di box Sergio Perez infatti continua ad annaspare e, dopo la terza eliminazione stagionale nel Q1, dovrà scattare nuovamente dalle retrovie.

Con l’altra Red Bull fuorigioco la Ferrari ambiva a un posto in prima fila, ma l’exploit della McLaren, con Lando Norris secondo – e per qualche secondo addirittura in pole virtuale prima dell’arrivo del solito implacabile Max – e Oscar Piastri terzo ha ridimensionato la prova del Cavallino Rampante, che in una qualifica serrata a causa del maltempo e dei continui cambiamenti di condizioni in pista deve anche far fronte alle tensioni interne tra Charles Leclerc (4°) e Carlos Sainz (5°), protagonisti di un battibecco via team radio durante il Q1, quando nei concitati minuti finali dopo una bandiera rossa esposta per un problema tecnico occorso alla Haas di Magnussen allo spagnolo al rientro in pista è stato chiesto di cedere la posizione al monegasco. Richiesta poco gradita dall’ex McLaren. Poco dopo, in una situazione di traffico in cui tutte le vetture si stavano superando l’una con l’altra nel giro lanciato, è stato Carlos invece a superare Leclerc, con tanto di sottolineatura di quest’ultimo via radio.

Scaramucce dei piloti a parte in ottica Gran Premio Maranello punta legittimamente al podio, ma la Mercedes, con George Rusell che partirà sesto e Lewis Hamilton settimo, ha mostrato di essere molto competitiva sul passo gara. E in più i due ferraristi dovranno confrontarsi con la sorpresa McLaren, possibile variabile impazzita di Silverstone. “L’obiettivo è andare a prendere almeno il secondo posto – sottolinea Leclerc senza nascondersi – Il mio passo? Non lo so, nelle prime libere avevo un buon feeling, nelle seconde non ho girato ma sembrava che facessimo un po’ di fatica. Non ho le risposte”. L’unico ad averle nel circus, padrone incontrastato con la quinta pole di fila e la 27/a in carriera, è Max il dominatore.

