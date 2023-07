Terza l'altra Red Bull di Perez, quarto Sainz. Il leader del Mondiale: "Non penso al terzo titolo"

Max Verstappen ha trionfato anche nel Gp di Austria conquistando la sua quinta vittoria consecutiva della stagione, la settima stagionale su nove Gp disputati. Un predominio che conferma la forza della sua Red Bull che sul tracciato di Zeltweg ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, secondo, che si è piazzato davanti a Sergio Perez intromettendosi tra le due Red Bull.

Quarto posto per un combattivo Carlos Sainz che prevede la McLaren di Lando Norris. Ad un giro dalla fine Verstappen ha approfittato del largo margine di vantaggio per andare al pit stop, montare gomme nuove e conquistarsi anche il giro veloce completando un week end perfetto dopo la vittroia nella sprint trace e le due pole conquistate. Per l’olandese è la 42 ma vittoria in carriera. A chiudere la top ten Alonso, Hamilton, Russell, Gasly e Stroll.

Verstappen, terzo titolo? “Ancora non ci penso”

“Credo che la cosa più importante per me sia riuscire a stare davanti. Dopodiché siamo riusciti a fare la nostra gara. Ovviamente durante la VSC abbiamo scelto di non rientrare, siamo rimasti fedeli alla nostra strategia normale e ha funzionato molto bene. Tutti gli stint, con tutte le gomme, sono andati molto bene. Mi sono divertito”. Così Max Vertappen, pilota della Red Bull, dopo la vittoria nel Gp di Austria. “Dubbi sulla strategia? Era chiaro da qualche giro prima che entrasse la Virtual che ero riuscito a creare un po’ di distacco. Abbiamo seguito il piano originale ed è stata sicuramente la cosa migliore da fare. Il terzo titolo? Non ci penso per adesso. Continuiamo a lavorare ben con questa squadra, durante il weekend abbiamo fatto un ottimo lavoro. Tante cose possono andare storte in un weekend, tanto più con la Sprint Race. Invece è andato tutto bene. Ora ci concentriamo su Silverstone. Un grazie ai tifosi, ci sostengono tantissimo. Vedere tutto quell’arancione sugli spalti è bellissimo”, ha concluso. Leclerc: “Bello tornare sul podio, squadra fatta lavoro eccezionale” “Venerdì e oggi siamo riusciti a massimizzare quello che avevamo. Purtroppo sabato non sono stato capace di fare altrettanto. Sono contento di essere sul podio, gli aggiornamenti che abbiamo fatto sulla macchina mi fanno essere più a mio agio. Questa è una buona cosa per il futuro. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale anticipando questi upgrade. Ma c’è ancora lavoro da fare, perché chiaramente Verstappen e Perez avevano un altro passo”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, secondo nel Gp di Austria. “Al via ho cercato di passare Max, anche se sapevo che sarebbe stato difficile tenere la testa sul lungo periodo. Ci ho provato, ma non è stato sufficiente. Mi fa piacere essere tornato a podio, specialmente dopo le ultime gare. A Silverstone siamo sempre andati bene, quella pista e questa in Austria ci possono portare buoni risultati, speriamo di sfruttare le novità sulla macchina”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata