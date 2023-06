Il pilota campione del mondo della Red Bull precede le due Ferrari di Leclerc e Sainz

Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Austria di F1. Il pilota campione del mondo della Red Bull, alla sua 26ma pole in carriera, con il tempo di 1’04″391 ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc (+0.048 millesimi) e Carlos Sainz (+0.190), A completare la seconda fila la McLaren di Lando Norris. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton. A completare la top ten Stroll, Alonso, Hulkenberg, Gasly e Albon.

Verstappen: “È stata una pole difficile, vettura va veloce e questo conta”

“È stato molto difficile, per i limiti di pista, con velocità così elevate non è facile vedere la linea bianca e si rischiava di andare fuori dai limiti. E’ stato un giro sufficiente per la mia pole. La macchina è veloce ed è questa la cosa più importante”. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la pole del Gp di Austria, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per l’olandese è la 26ma partenza al palo della carriera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata