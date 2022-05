Russel e Hamilton in seconda e terza posizione. Quinto Verstappen

Dominio Ferrari nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna di F1, sul circuito di Barcellona. Il leader del Mondiale Charles Leclerc ha dominato entrambe le sessioni, mentre si è rivista una Mercedes competitiva. Leclerc ha superato le classifiche temporali in entrambe le sessioni di un’ora. Con il tempo di 1’19″670, il pilota monegasco della Ferrari ha preceduto a sorpresa le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, staccati rispettivamente di 0.117 e 0.204 centesimi. Quarto tempo per l’altra Ferrari di Carlos Sainz Jr, staccato di 0.320. Quinto il campione in carica Max Verstappen sulla Red Bull, a 0.336 da Leclerc. Il pilota della Ferrari precede Verstappen di 19 punti dopo cinque gare, ma l’olandese ha ridotto lo svantaggio grazie alle vittorie consecutive in Italia e a Miami. Si profila un altro weekend ad alta tensione, in cui la Ferrari dovrà trovare una soluzione per confermare in gara gli ottimi riscontri nelle libere e nelle qualifiche. La Rossa, però, anche oggi ha un po’ faticato nella simulazione gara nella parte finale.

Come di consueto a questo punto della stagione, un po’ tutte le squadre hanno portato degli aggiornamenti in Spagna. Il circuito di Montmelò, dove i team provano anche in inverno, è perfetto per misurare i progressi. La Ferrari spera che gli upgrade che ha portato in Spagna possano aiutarla a eguagliare la velocità di gara di cui la Red Bull ha goduto nelle ultime due gare, quando Verstappen ha battuto Leclerc. “Speriamo che l’aggiornamento sia buono e abbastanza per essere di nuovo davanti alla Red Bull”, ha detto Leclerc in conferenza stampa. Dal canto suo Verstappen ha detto che invece il suo team non dovrebbe portare grosse novità ma ha in programma di ridurre il peso dell’auto. “La nostra macchina va snellita”, ha detto l’olandese prima di mettersi al volante venerdì. “La Ferrari sarà lì e sarà interessante vedere dove saranno con gli aggiornamenti”, ha aggiunto il pilota olandese campione del Mondo. Sembra che concentrarsi sull’affidabilità sia la priorità assoluta per la Red Bull, dopo che i guasti dell’auto hanno impedito a Verstappen di finire le gare in Bahrain e in Australia, dove ha vinto Leclerc. “Dobbiamo solo concentrarci sul nostro pacchetto. Vogliamo un weekend pulito”, ha detto ancora Verstappen.

Proprio la Red Bull è stata al centro del caso del giorno, con il ricorso presentato nei confronti dell’Aston Martin accusata di aver copiato il loro design. La Fia però ha scagionato la scuderia di Sebastian Vettel, spiegando che un controllo di routine pre-gara aveva rilevato che “un certo numero di caratteristiche dell’Aston Martin” somigliavano ad un auto concorrente. Ma dopo un’ulteriore analisi ha concluso che “non era stato commesso alcun illecito”. La sorpresa di questo venerdì, invece, è stata la Mercedes. Le Frecce d’Argento hanno portato una serie di aggiornamenti che sembrano funzionare. “Credo che ci sia il potenziale per essere davanti”, ha detto Hamilton. “Prospettive? Non lo so. Ogni volta spero siano buone e come team stiamo facendo il massimo e sono fiero della squadra”, ha aggiunto. La sessione di libere pomeridiane è stata interrotta brevemente a causa di una uscita di pista di Valtteri Bottas su Alfa Romeo. Dietro i top team, sesto Fernando Alonso su Alpine, seguito da Sergio Perez sull’altra Red Bull. Chiudono la top ten Vettel su Aston Martin, Esteban Ocon su Alpine e Mick Schumacher su Haas. Le libere di apertura hanno visto il debutto nel fine settimana di due test driver. Juri Vips ha sostituito Perez sulla Red Bull, mentre Nyck de Vries ha guidato la Williams di Alex Albon. Anche il veterano Robert Kubica ha preso il posto sull’Alfa Romeo del cinese Zhou Guanyu.

