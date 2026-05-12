Giro d'Italia 2026, Ciccone: "Maglia Rosa è sogno che si realizza"

“È una grandissima emozione. La maglia Rosa è la maglia Rosa. Ho sempre sognato di vestirla anche solo per un momento. Era il mio sogno da bambino e per certi versi mi sono tolto un peso perché era un po’ un’ossessione”. Così la nuova maglia Rosa del Giro d’Italia 2026, Giulio Ciccone, dopo l’arrivo a Cosenza. Ciccone ora guarda avanti con un obiettivo chiaro: “Non sarà facile, ma proveremo a fare il massimo per difenderla. Io sto bene, ora arrivano le tappe dure. Siamo tutti molto vicini. Vedremo”.