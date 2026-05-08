Giro d’Italia 2026, prima tappa e maglia rosa per Magnier

Il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto in volata la prima tappa del Giro d’Italia 2026, da Nessebar a Burgos, in Bulgaria, su un percorso di 147 chilometri, vestendo così la prima maglia rosa. Beffato il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon Cma), che chiude in seconda posizione. La tappa è stata caratterizzata da una caduta a circa 500 metri dall’arrivo. Diversi corridori sono rimasti a terra bloccando di fatto la strada a quasi tutto il gruppo.

Il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step taglia il traguardo nella prima tappa del Giro d’Italia, da Nessebar a Burgas, in Bulgaria (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)

Dopo prima tappa Magnier anche maglia Bianca

Il francese Paul Magnier, vincitore della prima tappa del Giro d’Italia, da Nessebar a Burgas (Bulgaria) di 147 chilometri, oltre alla maglia rosa è in vetta alla classifica anche della maglia Bianca, sponsorizzata da Conad, assegnata al miglior giovane ciclista under 25 nella classifica generale a tempi.

Magnier: “Compiuto step importante per mia carriera”

“Sono molto emozionato e orgoglioso della mia performance e di quella del team. E’ un’occasione importante per noi, che celebriamo la partnership con Castelli e con una maglia speciale. Adesso la cambierò con quella Rosa. Nel finale volevamo stare davanti il più possibile per evitare cadute, Jasper Stuyven ha fatto un lavoro eccellente in fase di preparazione allo sprint. E’ la prima volta che riesco a battere campioni come Milan, sento di aver compiuto uno step importante per la mia carriera. Ho già vestito la Maglia Rosa al Giro Next Gen, adesso tocca al Giro dei “grandi”. Sarà bellissimo domani”. Così il francese Paul Magnier (Soudal-Quick Step) vincitore di tappa e prima Maglia Rosa del Giro d’Italia.