L'olandese della Visma si impone in volata. Del Toro conserva la maglia rosa e guadagna 2 secondi di abbuono

Olaf Kooij (Visma) ha vinto allo sprint la 12/a tappa del Giro d’Italia 2025, da Modena a Viadana (Oglio-Po) di 172 chilometri. L’olandese ha beneficiato dello straordinario lavoro del compagno di squadra, il belga Wout Van Aert, che ha tirato dai 900 ai 250 metri dal traguardo. Kooij ha preceduto il connazionale Van Uden, terzo il britannico Ben Turner, quarto il danese Mads Pedersen. Il messicano Isaac Del Toro (Uae) continua a stupire guadagnando altri 2″ di abbuono grazie al terzo posto al Chilometro Red Bull. Resta in maglia rosa con 33″ Sul compagno di squadra Juan Ayuso.

Kooij: “Opportunità colta, Affini e van Aert mi hanno lanciato benissimo”

“Abbiamo dovuto aspettare un po’ per superare alcune tappe difficili per avere una nuova opportunità, e questa non volevamo perderla. Sono felicissimo di aver vinto. Sapevamo che Affini e Van Aert mi avrebbero lanciato benissimo, abbiamo dovuto riconquistare delle posizioni ma abbiamo recuperato. A Napoli non siamo stati insieme nel modo giusto. Domani c’è un altro arrivo in volata ma in salita, è adatta a Wout e lavoreremo per lui”. Così l’olandese della Visma, Olav Kooij, vincitore della 12/a tappa del Giro d’Italia da Modena a Viadana.

“Aspettavo questo successo. Abbiamo Simon Yates ben piazzato in classifica generale e con Wout Van Aert che ha già vinto una tappa. Nelle due volate precedenti non è andato tutto per il verso giusto. Oggi invece è filato tutto liscio e sono davvero felice. Solo Wout può fare un leadout così lungo. Ho ricevuto un supporto straordinario. Devo ringraziare i miei compagni di squadra, anche il resto del team ha fatto un lavoro fantastico. Non volevamo trovarci troppo indietro all’ultima curva. Sono riuscito a saltare sulla ruota di Casper Van Uden e a superarlo”, ha aggiunto Kooij.

Classifica Giro d’Italia 2025 (al termine della dodicesima tappa)

1 – Del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 20 30″ 42:42:39

2 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 10″ 0:33

3 – Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 1:09

4 – Yates Simon Team Visma | Lease a Bike 1:11

5 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 1:26

6 – Carapaz Richard EF Education – EasyPost 10″ 1:58

7 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 8″ 2:11

8 – Mcnulty Brandon UAE Team Emirates – XRG 2:18

9 – Yates Adam UAE Team Emirates – XRG 2:35

10 – Arensman Thymen INEOS Grenadiers 2:35

