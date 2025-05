A sinistra Van Uden - Foto di Thomas Banneyer/picture-alliance/dpa/AP Images

Podio tutto olandese nella quarta tappa del Giro d’Italia, la frazione pianeggiante di 189 km da Alberobello a Lecce.

Com’è andata la quarta tappa del Giro d’Italia

Casper Van Uden (Team Picnic PostNL) ha trionfato in volata davanti a Olav Kooij (Team Visma Lease a Bike) e Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cygling Team). Quarta piazza per Mads Pedersen (Lidl Trek), che resta in maglia rosa in una giornata complicata dopo esser rimasto coinvolto in due cadute. Decimo Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cygling Team), migliore degli italiani.

Nella generale il danese mantiene un vantaggio di sette secondi su Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) e di quattordici sul compagno di squadra Mathias Vaceck. Domani è in programma la quinta tappa, 151 km da Ceglie Messapica a Matera, una frazione che presenta un finale insidioso che potrebbe tagliar fuori gli sprinter puri.

