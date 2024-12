Il campione ha riportato una frattura alla costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra

Remco Evenepoel verso il recupero dopo l’incidente. “Il recupero inizia ora. Dopo uno spaventoso incidente in allenamento ieri sera sono stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è andato tutto bene. Con una frattura alla costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra che ha causato la strappo di tutti i legamenti circostanti, sarà un lungo viaggio ma sono pienamente concentrato sulla mia guarigione e sono determinato a tornare più forte, passo dopo passo” ha detto il campione con un post su Instagram aggiorna tutti i suoi fan sulle sue condizioni dopo il brutto incidenti di ieri in allenamento.

“Sono molto grato per tutto l’aiuto e il sostegno ricevuto nelle ultime 24 ore. Dal pronto soccorso, i vicini che mi hanno aiutato nel primo momento, le squadre mediche di Anderlecht e Herentals e il nostro medico di squadra. Anche una menzione speciale per mia moglie, la mia famiglia per essermi stata accanto in questi momenti difficili e a tutti per i messaggi di sostegno”, ha aggiunto. “Voglio esprimere il mio sostegno anche alla donna coinvolta nell’incidente”, ha concluso il due volte campione olimpico

