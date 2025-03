Lo ha confermato il suo Team Uae Emirates in un comunicato stampa

Tadej Pogacar parteciperà alla Parigi Roubaix 2025 di questa stagione. Lo ha confermato il suo Team Uae Emirates in un comunicato stampa specificando che il campione del mondo non parteciperà all’E3 Saxo Classic di venerdì, né alla Gand-Wevelgem di domenica, per preparare al meglio le due prossime corse monumento, il Giro delle Fiandre del 6 aprile e l’Inferno del Nord una settimana dopo, il 13 aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata