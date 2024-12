Si sospetta la frattura della clavicola e di un polso

Incidente in allenamento per Remco Evenepoel. Il ciclista belga, due volte oro olimpico, si è scontrato questa mattina con un furgone delle poste a Kerkplein, vicino Oetingen, piccolo comune di Gooik.

Il campione del mondo di cronometro, che si stava allenando da solo, non è riuscito ad evitare la portiera aperta del mezzo di BPost. Il telaio della bicicletta del corridore della Soudal-Quick Step si è spezzata in due a causa del forte impatto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno trasferito il 24enne all’ospedale Erasmus di Anderlecht per accertamenti. Le foto – secondo quanto riportano i quotidiani locali giunti sil luogo dell’incidente – mostrano il fuoriclasse belga cosciente e seduto in posizione eretta con una coperta avvolta attorno.

Sospetta frattura della clavicola e di un polso

“Remco è stato trasferito all’ospedale Erasmus di Anderlecht”, ha detto papà Patrick Evenepoel al quotidiano Het Laatste Nieuws. “Dobbiamo anche aspettare e vedere come se la cava. Stiamo andando in ospedale”. Si sospetta la frattura della clavicola e di un polso. L’atleta aveva iniziato gradualmente ad allenarsi più intensamente in questi giorni per preparare la nuova stagione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata