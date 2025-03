Ancora un trionfo epico dello sloveno che entra da eroe in piazza del Campo a Siena dopo 213 chilometri

Un incredibile Tadej Pogacar nonostante una caduta ha vinto nettamente l’edizione 2025 delle Strade Bianche Crédit Agricole, prima corsa UCI WorldTour italiana organizzata da RCS Sport e giunta alla sua diciannovesima edizione. Lo sloveno dell’Uae Team Emirates eguaglia il record di tre successi di Fabian Cancellara nella corsa toscana con partenza e arrivo a Siena, in Piazza del Campo, dopo 213 i km. Un’impresa incredibile quella di Pogacar (già vincitore delle edizioni 2022 e 2024), che a 50km dall’arrivo è scivolato in una curva in discesa su un tratto di semisterrato mentre era in fuga con l’inglese Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

Il campione del mondo è finito in un fosso ma per fortuna senza conseguenze, visto che in un attimo si è rialzato ed è risalito in bici andando subito a riprendere il britannico. A 18km dalla fine, poi, in un tratto sterrato in salita Pogacar ha staccato Pidcock con una azione di forza arrivando da solo sul traguardo di Siena. L’inglese con una prova di orgoglio è arrivato comunque secondo staccato più di 1′ minuto. Terzo il belga Tim Wellens (Uae Team Emirates) a oltre 2′ da Pogacar.

Pogacar: “Un grande onore per me”

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Tadej Pogacar ha dichiarato: “E’ un grandissimo successo ed è bello sapere che mi verrà intitolato un settore di sterrato. Sono felice anche se sarebbe stato meglio evitare di cadere. Conosco bene quel tratto di strada ma ho calcolato male la velocità. Mi sono ripreso e non ho sentito troppo il dolore, almeno fino al finale. Quando ho cambiato bici ero un po’ preoccupato però alla fine è andato tutto bene. La corsa è stata molto veloce, c’era una fuga insidiosa e ci ha costretti ad andare forte fin dall’inizio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata