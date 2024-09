La trentina che lo scorso 14 agosto è rimasta vittima di un grave incidente in gara a Vittorio Veneto, è "in buone condizioni"

Alice Toniolli è stata dimessa dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso ed è stata trasferita in un’altra struttura. La ciclista trentina che lo scorso 14 agosto è rimasta vittima di un grave incidente in gara a Vittorio Veneto, è “in buone condizioni“. Lo confermano a LaPresse fonti sanitarie. Nel frattempo, come riporta La Tribuna di Treviso, sono sotto inchiesta il presidente dell’associazione che preparò la manifestazione sportiva ed i vertici della direzione di gara.

