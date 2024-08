Lo ha annunciato la sua società sportiva, la 'GS Topgirl'

Alice Toniolli, la ciclista trentina di 19 anni che lo scorso 14 agosto è stata ricoverata in gravi condizioni dopo aver battuto la testa in un grave incidente in gara a Vittorio Veneto, è uscita dal coma, “è sveglia, riconosce le persone e parla“. Lo annuncia in un post su Facebook la società sportiva ‘GS Topgirl’ , ringraziando “tutte le persone che sono state vicine a noi e alla famiglia in questi giorni”. Tra i commenti a sostegno della giovane ciclista anche quello di Norma Gimondi, componente della Giunta nazionale Coni, che scrive: “Un abbraccio e non mollare Alice!“.

