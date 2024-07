La maglia gialla è scattato a circa 5 km dall'arrivo facendo il vuoto

Tadej Pogacar ha fatto sua anche la 15/a tappa del Tour de France, la frazione sui Pirenei di 197,7 km da Loudenvielle a Plateau de Beille. La maglia gialla, dopo esser rimasto l’unico a reagire all’attacco del rivale Jonas Vingegaard, è scattato a circa 5 km dall’arrivo facendo il vuoto. Il danese si è piazzato secondo a oltre un minuto (1’07”) dallo sloveno, sempre più leader della classifica generale.

Terza piazza per Remco Evenepoel, arrivato a 2’51” dal vincitore, davanti al compagno di squadra Mikel Landa, quarto a 3’54”. Ancora più staccati gli altri uomini di classifica, in una frazione caratterizzata dal gran ritmo della Visma-Lease a Bike, che ha annullato la fuga di giornata con Richard Carapaz ultimo ad arrendersi. Momento di difficoltà invece per Giulio Ciccone, che ha perso subito terreno sull’ultima salita e ha chiuso tredicesimo a 6’29” da Pogacar. Nella generale il capitano del UAE Team Emirates aumenta il divario rispetto a Vingegaard, staccato ora 3’09”, mentre Evenepoel precipita a 5’19”. La Grande Boucle si fermerà adesso per il secondo e ultimo giorno di riposo: il Tour ripartirà martedì con la frazione pianeggiante di 188 km da Gruissan a Nimes.

