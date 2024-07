Primoz Roglic chiude al terzo posto in 29"26

Remco Evenepoel ha vinto la settima tappa del Tour de France, la cronometro di 25,3 km da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin, trionfando in 28″52. Alle sue spalle si è piazzato Tadej Pogacar, che resta in maglia gialla perdendo solo 12 secondi (29″04) dal fuoriclasse belga, al primo successo alla Grande Boucle. Bene anche gli altri uomini più attesi: Primoz Roglic chiude al terzo posto in 29″26, appena davanti a Jonas Vingegaard quarto in 29″29.

Tour de France, domani la frazione da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises

Giornata complicata per Giulio Ciccone, che ha pagato 2’27” di ritardo dal corridore della Soudal-Quick-Step, uscendo dalla top ten della classifica generale. Pogcar resta al comando con un vantaggio di 33″ su Evenepoel, aumenta invece il divario su Vingegaard, ora a 1’15”, e su Roglic, attualmente quarto a 1’36”. Al quinto posto c’è Juan Ayuso (UAE Team Emirates), separato da un solo secondo dal compagno di squadra Joao Almeida, a 2’17” dal suo capitano. Domani è in programma la frazione di 183,4 km da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises, una piccola ‘classica’ con tanti strappi e saliscendi. Possibile spazio a fughe da lontano o a corridori capaci di fare la differenza su questo tipo di percorso.

