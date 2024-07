Alle sue spalle Philipsen e Girmay. Delusione per Cavendish

Dylan Groenewegen (team Jayco Alula) ha vinto in volata la sesta tappa del Tour de France, la frazione pianeggiante di 163,5 km da Macon a Dijon. Alle sue spalle, in uno sprint tiratissimo, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), terzo Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty). Nessuna variazione in classifica generale, con Tadej Pogacar che resta in maglia gialla davanti a Remco Evenepoel, a 45″, e Jonas Vingegaard, terzo a 50″.

Terza volata alla Grande Boucle e terzo vincitore diverso, in una giornata tranquilla per il gruppo, che ha viaggiato compatto senza dover riprendere nessuna fuga. Delusione invece per Mark Cavendish, che dopo la vittoria di ieri non è riuscito a prender parte allo sprint e ha chiuso ventesimo. Il Tour prosegue domani con una nuova giornata chiave per gli uomini di classifica: la settima frazione prevede la cronometro di 25,3 km da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin.

