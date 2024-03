Il video condiviso molte volte, tanti i commenti di condanna del gesto

Polemica soprattutto sui social dopo che un video che mostra una ‘pacca’ sul sedere da parte di un tifoso alla ciclista Lotte Kopecky è diventato virale. Tanti i commenti di condanna e molte le voci di chi parla di vere e proprie molestie e di sessismo: “Se fosse stato un uomo, sarebbe successo?” chiedono gli utenti. Lo stesso account che ha condiviso le immagini qualche giorno fa scrive “Non dovremmo tollerare questa cosa”.

WTF IS WRONG WITH PEOPLE?!?

We shouldn’t tolerate this, we really shouldn’t… 🤯😡 pic.twitter.com/YIDOm18WRk

— Saar De Reu (@de_reu_saar) March 25, 2024