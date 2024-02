Presentate le gare della primavera: "È un grandissimo spot per il nostro Paese"

“Un’idea che avevamo e siamo contenti di aver trovato questo accordo. Le ‘classiche’ sono la storia del ciclismo in Italia, attraversano un territorio incredibile. Ormai il ciclismo attrae tante persone. Il ciclismo è sostenibilità, attraversare paesaggi, non c’è solo l’aspetto della competizione. Queste classiche sono dei monumenti, ci passa la storia dello sport. Ci fa particolarmente piacere di accompagnare questo progetto di Rcs”. Lo ha dichiarato Giampiero Maioli, amministratore delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, a margine della presentazione delle classiche di primavera presso Le Village di Crédit Agricole a Milano. “Come Crédit Agricole abbiamo una storia antichissima nel ciclismo. Abbiamo avuto una squadra World Tour, siamo sponsor da sempre della Maglia Gialla, abbiamo contribuito fattivamente a portare il Tour in Italia a luglio. Il ciclismo è uno sport popolare. La gente è interessata al ciclismo e a partecipare, è un momento di socialità. Questa iniziativa l’abbiamo intrapresa nel periodo Covid. La bici raccoglie la voglia di partecipare, è un grandissimo spot per l’Italia”, ha concluso Maioli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata