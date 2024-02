Così il presidente di Rcs a margine della presentazione delle classiche di primavera presso Le Village di Credit Agricole a Milano

“Grande soddisfazione da parte nostre ma anche da Credit Agricole che ha iniziato lo scorso hanno come sponsor di queste grandi classiche”. Così il presidente di Rcs Urbano Cairo, a margine della presentazione delle classiche di primavera presso Le Village di Credit Agricole a Milano. “La gente ama e pratica molto il ciclismo, c’è un’attenzione che sta crescendo giorno per giorno, per noi è un settore su cui stiamo investendo tantissimo e siamo felici di vedere che aziende, come Crédit Agricole, stiano investendo come noi. C’è una grande attenzione per avere i migliori ciclisti, quest’anno ci sarà Pogacar al Giro d’Italia, c’è un investimento globale e produttivo, soprattutto abbiamo assunto la responsabilità della produzione del Giro delle grandi classiche perché ci teniamo a farla con un’attenzione particolare e con una spettacolarizzazione particolare facendo vedere i posti bellissimi che ci sono in Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata