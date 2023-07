Secondo Ewan, terzo Bauhaus. Maglia gialla ancora Yates. E domani è già tempo di Pirenei

Sul circuito di Nogaro sfrecciano Mathieu Van der Poel e soprattutto Jasper Philipsen. L’olandese con uno sprint nello sprint riporta sotto il velocista belga, che finalizza il lavoro del compagno e concede il bis sulle strade del Tour de France, aggiudicandosi la quarta tappa dopo essersi già imposto nella terza. Il corridore della Alpecin-Deceuninck conferma così di essere il più forte di tutti in questa edizione della Grande Boucle in volata e mette legittimamente nel mirino la maglia verde per la classifica a punti.

Questa volta si sono dovuti arrendere Caleb Ewan, secondo al traguardo, e Phil Bauhaus, terzo. La frazione pianeggiante scattata da Dax non ha riservato emozioni (al punto che l’unico tentativo di fuga, da parte dei due francesi Benoit Cosnefroy ed Anthony Delaplace, è andato in scena dopo oltre 85 km e si è esaurito poco dopo) fino all’ingresso finale nell’autodromo di Nogaro, segnato da una serie di cadute negli ultimi chilometri. A farne le spese anche Fabio Jakobsen e l’azzurro Jacopo Guarnieri, che ha riportato la frattura della clavicola e sarà costretto al ritiro. Per gli uomini di classifica è stata una giornata di relativo relax in vista dei fuochi d’artificio previsti da domani, quando sarà già tempo di Pirenei. La quinta frazione, di 162 km da Pau a Laruns, presenta infatti tre Gran Premi della Montagna anche se la tappa non si concluderà in salita. L’ultimo, il Col de Marie Blanque, è particolarmente insidioso con tratti costantemente oltre il 10% negli ultimi 5 km, possibile trampolino per fare la differenza scendendo poi verso Laruns.

La classifica generale, ancora guidata da Adam Yates con sei secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard e sul compagno di squadra Tadej Pogacar, è destinata quindi a cambiare radicalmente. Così come, probabilmente, il padrone della maglia gialla.

