Staccato di 50 secondi sulle Tre Cime di Lavaredo il canadese Derek Gee

Il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ha vinto per distacco la 19a tappa del Giro d’Italia edizione 106, in programma dal 6 al 28 maggio, la Longarone-Tre Cime di Lavaredo di 183 km, frazione regina di questa edizione con cinque Gran premi della montagna. Seconda posizione per il canadese Derek Gee (Israel Premier Tech) staccato di circa 50″. Il gallese Geraint Thomas (Team Ineos) difende la maglia rosa.

La corsa ha visto una lunga fuga di una quindicina di corridori fin dalle prime battute, il vantaggio massimo sul gruppo maglia rosa è stato di oltre 8′. I corridori hanno scalato uno dopo l’altro il Passo Campolongo, Passo Valparola, Passo Giau, Passo Tre Croci e prima del gran finale sulle Tre Cime di Lavaredo una salita con punte del 18% con arrivo a oltre 2.300 metri di quota. Sulla salita finale Buitrago ha staccato i compagni di fuga arrivando al traguardo con 0.51″ di vantaggio su Gee e 1’46” sul danese Magnus Cort Nielsen (EF). Sulle rampe verso le Tre cime, il primo ad attaccare tra i big è stato Primoz Roglic (Team Jumbo Bisma) sulle cui ruote si è riportato subito Thomas. Il gallese ha a sua volta provato a staccare lo sloveno, che in una mini volata è riuscito però a rosicchiare 0.03″ al gallese. Anche oggi ha pagato dazio il portoghese Joao Almeida (Uae Team Emirates) arrivato staccato di una ventina di secondi. La nuova classifica generale vede ora Thomas al comando con 0.26″ secondi su Roglic e 0.59″ su Almeida. Un ottimo Damiano Caruso (Team Bahrain) torna al quarto posto nella generale a 4’11”. Domani è in programma la 20a tappa, la cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari di 18.6 km che sancirà il vincitore di questa edizione del Giro d’Italia.

Buitrago: “Speciale vincere sulle Tre Cime”

“È stata una giornata perfetta per me, sono molto contento. Ho lottato tanto per entrare nella fuga e vedermi qui sopra le Tre cime con tutta la gente è stato davvero speciale“. Così Santiago Buitrago commenta la vittoria. “È la seconda vittoria in questo Giro per la squadra, ma vincere qui significa di più. Ce l’ho messa tutta, mi sono gestito bene ed è andata bene”, ha aggiunto il ciclista colombiano della Bahrain Victorious.

Thomas: “Domani ‘big showdown’, darò tutto”

“Oggi ho provato ad attaccare negli ultimi 400 metri ma mi sono accordo che oltre i 2mila metri erano molto molto lunghi e alla fine ho pagato. Domani sarà un ‘big showdown’, il vantaggio non è male ma per mantenere la maglia rosa devo dare assolutamente tutto”. Così Geraint Thomas (Team Ineos) commenta a RaiSport la difesa della maglia rosa al Giro d’Italia anche dopo la durissima frazione odierna.

