Cassani alla Borsa Mediterranea del Turismo: "Grandissima opportunità"

Firenze-Rimini sarà la tappa inaugurale del Tour de France 2024, che si fermerà in Italia anche nelle due tappe successive, prima di far rientro in Francia, con le tappe Cesenatico-Bologna (30 giugno) e Piacenza-Torino (1 luglio). In 109 anni di storia è la prima volta che la Grande Boucle partirà dal Bel Paese. Le tappe che attraverseranno l’Emilia Romagna sono state presentate durante la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. “L’Emilia Romagna ha portato a casa l’evento ciclistico più importante del mondo. È una grandissima opportunità, una vetrina per il nostro territorio verso l’Europa e il mondo interno. La nostra Regione punta monto sul turismo attivo, sul ciclismo e sul ciclo turismo, che sta avendo una crescita importante, soprattutto negli ultimi anni” ha dichiarato Davide Cassani, ex ct della nazionale ciclismo e attuale presidente di APT Emilia Romagna.

