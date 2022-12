La Grande Partenza da Firenze in memoria di Gino Bartali, poi altre tre tappe nello Stivale

Per la prima volta nella sua storia, nel 2024 il Tour de France partirà dall’Italia. Firenze ospiterà la Grande Partenza, con un omaggio a Gino Bartali, e arrivo a Rimini nella prima tappa. La seconda frazione, che ricorderà Marco Pantani, scatterà da Cesenatico e finirà in centro a Bologna dopo aver scalato per due volte il San Luca. La terza tappa, tra Emilia Romagna e Piemonte, si concluderà invece a Torino con partenza da Piacenza, la prima per velocisti. La quarta tappa infine inizierà da Pinerolo, in memoria di Fausto Coppi, per approdare in Francia.

Il piano è stato presentato con una conferenza stampa a Palazzo Vecchio a Firenze. Il sindaco fiorentino, Dario Nardella, ha dichiarato: “Sono grato a tutto il mondo del ciclismo, l’Italia ha creduto insieme a noi in questa opportunità. È un evento che incarna uno degli sport più popolari al mondo, per l’Italia uno degli sport più rappresentativi. E’ uno sport che lega l’Italia alla Francia e che piace tanto alla nostra città”. Soddisfazione anche dal presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: “È un sogno che abbiamo fatto diventare realtà grazie alla collaborazione con Nardella e grazie alla disponibilità del Tour e di Prudhomme. Per noi è una grandissima opportunità”.

Da parte sua, il direttore della Grande Boucle, Christian Prudhomme, ha dichiarato: “Il Tour ha speso troppo tempo per venire in Italia, la culla del ciclismo romantico, con campioni immensi e attaccanti che i tifosi amano. È un paese di estrema bellezza, con percorsi particolarmente interessanti e molto estetici. Sarà un Tour diverso grazie a voi“.

