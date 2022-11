Il campione 51enne è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta a Montebello Vicentino

Grave lutto nel mondo del ciclismo. È morto all’età di 51 anni Davide Rebellin, professionista dal 1992 fino a quest’anno. Rebellin è stato travolto da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta oggi lungo la strada Regionale 11, a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza.

Secondo quanto si apprende l’autista del camion non si è fermato a prestare i primi soccorsi al ciclista. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e per rintracciare l’autotrasportatore.

