Lo scorso maggio il ciclista siciliano aveva annunciato il ritiro

Ultima corsa da ciclista professionista per Vincenzo Nibali. Alla soglia dei 38 anni, lo Squalo chiude la sua straordinaria carriera con l’esibizione nell’iconico Giro di Lombardia, dove ha già trionfato due volte. Nessuno in Italia, dai tempi di Gimondi, ha vinto di più del messinese: 54 successi oltre a due Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta di Spagna. Oggi si parte da Bergamo e si arriva a Como dopo 253km per una delle cinque classiche Monumento. Alla vigilia, Nibili ha dichiarato di sentirsi bene e proverà a piazzare l’ultimo colpo del campione.

Lo scorso maggio il ciclista siciliano aveva annunciato il ritiro .

La 116/a edizione della Classica delle Foglie Morte si sviluppa su un percorso altamente impegnativo con nove salite da affrontare lungo l’arco dei 253 km da Bergamo a Como. Il menù degli ultimi 60 km prevede il Ghisallo, il San Fermo della Battaglia, il Civiglio e ancora il San Fermo prima del traguardo in riva al Lago. Il gruppo, forte di 174 corridori, ha attraversato il km 0 alle ore 10.16. Applausi del pubblico presente alla partenza per Vincenzo Nibali e Alajandro Valverde, alla loro ultima gara della carriera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata