Lakers venduti per una cifra record: 12,5 miliardi di dollari. Chi sono i nuovi proprietari

I Los Angeles Lakers stanno per essere venduti agli imprenditori Josh Kushner (fratello di Jared, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump) e Bob Iger (ex amministratore delegato della Disney). L’accordo, fa sapere Associated Press, vanta una cifra record pari a 12,5 miliardi di dollari.

Kushner e Iger, dall’idea di una franchigia a Las Vegas ai Lakers

ESPN, che ha dato per prima la notizia, ha affermato che Kushner e Iger stanno per acquistare la franchigia più preziosa dell’Nba, valutata lo scorso anno 10 miliardi di dollari quando Mark Walter (amministratore delegato di Guggenheim Partners) comprò una quota di controllo dalla famiglia Buss. I due uomini d’affari erano stati coinvolti nel tentativo di ottenere una squadra di espansione per Las Vegas, progetto che potrebbe concretizzarsi nella stagione 2028/2029. Adesso però, mettendo le mani sulla squadra della California, non dovranno più attendere ulteriormente per fare il loro ingresso nella lega di basket più importante del mondo.

La vendita, tuttavia, dovrà essere approvata dal consiglio dei governatori della Nba e tale processo può richiedere diverse settimane. La prossima riunione del consiglio è prevista per il mese prossimo a New York.

Bob Iger, Beverly Hills, 12 febbraio 2024 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Le vendite record in Nba

Il prezzo, fissato a 12,5 miliardi di dollari, non solo rappresenta un record per lo sport professionistico statunitense ma conferma anche l’impennata del valore delle franchigie Nba. Solo tre anni fa Michael Jordan ha ceduto la sua quota di maggioranza nei Charlotte Hornets per 3 miliardi di dollari, mentre i Boston Celtics sono stati venduti lo scorso anno a una valutazione di poco superiore ai 6 miliardi di dollari, all’epoca un record.

I Lakers sono un marchio globale

I Los Angeles Lakers sono uno dei club più famosi e iconici del mondo del basket e dello sport in generale. Hanno vinto 17 titoli fin dai primi anni della franchigia a Minneapolis, aggiudicandosi il secondo posto delle squadre più vincenti nella storia Nba dietro ai Boston Celtics (a quota 18 titoli). Si tratta di un marchio globale, sempre in cima o quasi alla classifica delle vendite di merchandising della lega nordamericana. Questo prezzo di vendita record, inoltre, arriva a poche settimane di distanza dall’addio di LeBron James, il miglior realizzatore di tutti i tempi dell’Nba, che ha lasciato i Lakers dopo otto stagioni per poi approdare ai Philadelphia 76ers.

Un nuovo roster costruito attorno a Doncic

A raccogliere il posto di leader, lasciato vacante da LeBron James, c’è Luka Doncic, fuoriclasse sloveno di 27 anni. La franchigia verrà costruita attorno a lui e Austin Reaves, altro punto fermo dei Lakers. Proprio questa estate il roster è stato rivoluzionato con l’arrivo di giocatori come Walker Kessler, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney e Quentin Grimes.