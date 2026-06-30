LeBron James lascia i Lakers: dopo 8 anni a Los Angeles, giocherà altrove

LeBron James lascia i Los Angeles Lakers ma non la pallacanestro. La stella statunitense giocherà in un’altra franchigia la sua 24/a stagione Nba, un record assoluto. Lo ha confermato una fonte all’Associated Press. James lascia così la squadra gialloviola dopo otto anni. Per lui si è parlato negli ultimi giorni di un possibile arrivo ai Golden State Warriors, dove formerebbe una coppia super con Steph Curry.

Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

I Lakers hanno confermato in una nota l’addio di ‘King’ James. “E’ uno dei più grandi atleti della storia – ha dichiarato Jeanie Buss, uno dei proprietari della franchigia – Gli saremo per sempre grati per i suoi otto anni ai Lakers, incluso il titolo che ci ha portato a vincere nel 2020 nelle circostanze più difficili immaginabili (il coronavirus, nr), e per gli innumerevoli record che ha infranto in maglia gialloviola. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro, dentro e fuori dal campo. Sarà sempre un membro prezioso della famiglia Lakers”.