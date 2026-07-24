LeBron James ha scelto: giocherà a Philadelphia

Dopo oltre tre settimane di attesa, LeBron James ha sciolto le riserve: nella prossima stagione giocherà con i Philadelphia 76ers. E’ stato lui stesso a confermarlo attraverso una serie di Tweet sul suo profilo ufficiale di X. Lo scorso giugno i Los Angeles Lakers avevano annunciato la fine del contratto con il “prescelto”.

“Credo di poter aiutare a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono così entusiasta di energizzare una nuova base di tifosi e iniziare questo incredibile viaggio per l’ultima volta”, ha scritto LeBron.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

“Pensavo di aver chiuso la carriera quando la stagione era finita. Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di un po’ di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. Sono stato onesto in quella ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo gioco. Lo amo ancora sinceramente, questo gioco, e ho ancora di più da dare”, ha scritto ancora James sui social. “Le ultime settimane sono state davvero speciali. Non ho mai potuto non avere idea di cosa fare e prendermi del tempo reale solo per pensare. Ho passato mesi incredibili con tutte le persone che amo cercando di capire cosa fare. Questa è la mia ultima decisione. Non vado per i soldi. Non vado per la famiglia. Per cosa sto davvero lottando a questo punto? Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora sgobbare. Voglio ancora competere, vincere e avere una possibilità di provare la sensazione di vincere un altro campionato”, ha ribadito il miglior marcatore di ogni epoca della Nba.

Lebron James ricorda le sue ex squadre

Infine LeBron ha salutato le sue ex squadre: “Grazie LA. Amerò per sempre Miami e il nord-est dell’Ohio sarà sempre a casa!”. Secondo i media americani LeBron James ha firmato con i Sixers un contratto biennale da 8 milioni di dollari complessivi, con player option sul secondo anno. Con il suo arrivo, seguito a quello dell’all star Jaylen Brown dai Boston Celtics, Philadelphia si candida coma la favorita numero 1 ad Est per andare in finale e riportare un titolo Nba in città che manca da oltre quarant’anni.