LeBron James verso la scelta finale, 3 squadre in lizza

Secondo l’esperto di mercato Nba, Shams Charania, Cleveland, Miami e Philadelphia sono le favorite

LeBron James a breve svelerà al mondo quale sarà la sua prossima (e molto probabilmente ultima) squadra dopo l’addio ai Los Angeles Lakers. Secondo l’esperto di mercato Nba, Shams Charania, i tre club in lizza per aggiudicarsi il fuoriclasse di Akron sono Cleveland, Miami e Philadelphia. Scegliere i Cavaliers significherebbe fare una scelta romantica, chiudere un cerchio apertosi al Draft Nba 2003, anno in cui la franchigia dell’Ohio ha selezionato LeBron come prima scelta assoluta. Inoltre James, al fianco di due stelle come Donovan Mitchell (che ha appena esteso il contratto) e James Harden (che attende di formalizzare il rinnovo) potrebbe provare l’assalto al titolo (che aveva già conquistato nel 2016).

The Cavaliers, Heat and Sixers are currently viewed at the top of LeBron James’ shortlist, per @ShamsCharania.



LeBron is setting up to be the title-changing move atop the Eastern Conference hierarchy this season. pic.twitter.com/rs5Y12H0Dc — Evan Sidery (@esidery) July 7, 2026

Opzioni Heat e 76ers per LeBron James

Gli Heat, invece, grazie all’arrivo di Giannis Antetokounmpo e all’accoppiata con Bam Adebayo rappresentano un’opzione allettante, anche in questo caso con uno sguardo rivolto all’anello Nba. Inoltre “The Chosen One” conosce già l’ambiente della Florida e Miami, franchigia con cui ha vinto il titolo nel 2012 e 2013. Infine ci sono i 76ers. Inizialmente non erano tra i favoriti ma dopo l’acquisto di Jaylen Brown dai Boston Celtics, sarebbero entrati seriamente in corsa per il campione dei Lakers – sempre secondo quanto riferito da Charania.

Più defilate le altre squadre

Più defilate Denver, Minnesota e Golden State. Il club di San Francisco nei giorni scorsi era stato accostato a LeBron da diversi media sportivi, considerando soprattutto l’amicizia che lo lega a Steph Curry e Draymond Green. Inoltre il trasferimento nella Baia gli permetterebbe di restare in California, dove ha messo radici ben otto anni fa.