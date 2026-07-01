LeBron James lascia i Lakers, le possibili destinazioni

L’addio di LeBron James ai Los Angeles Lakers infuoca l’off season Nba. “The Chosen One”, free agent, ha deciso di giocare un altro anno nel campionato di basket statunitense ma di cambiare franchigia. Ancora non si sa dove potrebbe accasarsi ma media sportivi e tifosi sognano il suo approdo ai Golden State Warriors, club di San Francisco (in California) nel quale gioca il suo grande amico e compagno di nazionale Steph Curry. C’è anche la suggestione Cleveland Cavaliers, club che lo ha selezionato al Draft 2003 come prima scelta assoluto e con cui ha vinto un titolo Nba. Per ora però si tratta solo di rumors.

LeBron James a 41 anni è quindi pronto a rimandare l’addio al parquet e a iniziare la sua 24a stagione nella National Basketball Association. Con la maglia dei Lakers, in otto anni, ha vinto un anello (2020), un premio come Mvp delle Finals (2020) e una Nba Cup (2023). Nell’ultimo anno di contratto con LA ha percepito uno stipendio di 52.627.153 dollari, aspetto da non sottovalutare se si considera che non tutte le società hanno uno spazio salariale così ampio da poter sostenere un contratto tanto oneroso.

Il messaggio di addio dei Lakers a LeBron James

“LeBron James è uno dei più grandi atleti della storia. Gli saremo per sempre grati per questi otto anni trascorsi con i Lakers – incluso il titolo del 2020, vinto nonostante le difficili e inimmaginabili circostanze, e inclusi i numerosi record che ha battuto in gialloviola”, si legge in un messaggio della società di Los Angeles. “Gli auguriamo il meglio per il futuro, sia dentro che fuori dal campo. Farà sempre parte della famiglia dei Lakers”.