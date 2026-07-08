Autostrade per l’Italia inaugura sette nuove stazioni di ricarica ultra fast

Autostrade per l’Italia e Atlante hanno Inaugurato oggi la nuova stazione di ricarica presso l’area di Servizio di Montepulciano Est. Una collaborazione che fa registrare oggi 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza distribuiti su 7 stazioni. “Ad oggi siamo arrivati, grazie a queste nuove postazioni, a circa 50 chilometri medi tra una stazione e l’altra”, spiega Massimo Iossa Direttore delle Aree di Servizio Autostrade per l’Italia. “A fine piano, perché tenete conto che prevediamo di aggiungere entro un anno altre 60 stazioni di ricarica, arriveremo a una interdistanza di circa 30 chilometri tra una stazione e l’altra”. “Quella che inauguriamo oggi è una stazione di ricarica ultrafast”, aggiunge Gabriele Tuccillo Amministratore delegato di Atlante. “Ti dà la possibilità di ricaricare l’auto in 10-15 minuti. Non è solo una inaugurazione di questa stazione dove siamo ora, che è Montepulciano Est, ma in verità inauguriamo sette stazioni sull’autostrada. Tutte più o meno simili e quando abbiamo voluto sviluppare questo concetto che sia funzionale per il cliente, ma dall’altro lato anche di design. Abbiamo voluto fare questa pensilina fotovoltaica sviluppata, lato design con Bertone Design, che sia però funzionale, quindi anche alla user experience del cliente che viene a caricare”. “Abbiamo l’obiettivo di rispondere a questo tema di transizione ovviamente sostenibile e ecologica”, sottolinea ancora Issa. “Dobbiamo fare in modo che l’infrastruttura sostenga anche la crescita di domanda. Il mondo delle auto elettriche è un mondo in cui se l’infrastruttura non è pronta non potrà mai svilupparsi come richiesto e quindi in questo caso noi pensiamo che come Autostrade per l’Italia siamo già a un ottimo punto. La distanza di 50 chilometri permette di fatto di viaggiare in tutta Italia tranquillamente e fare le cariche in autostrada”. Arrivare a 20 è ancora più importante e soprattutto sostenere una domanda che a questo punto potrà crescere liberamente e i clienti potranno scegliere di acquisire, noleggiare, usare auto elettriche molto più facilmente rispetto ad oggi”.