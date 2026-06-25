Doncic a Roma, ‘blitz’ a San Lorenzo poi da Gualtieri in Campidoglio – Le foto

La star Nba Luka Doncic è arrivata oggi in Campidoglio come tappa del suo tour romano. Ad accoglierlo l’assessore allo sport Alessandro Onorato, che lo ha accompagnato in comune per l’incontro previsto con il sindaco Roberto Gualtieri. Doncic è a Roma per una serie di incontri istituzionali che fanno seguito all’acquisizione di una nuova squadra che affronterà la prossima stagione Lba e che dovrebbe assumere il nome Basketball Club Roma SPQR. Il campione Nba, prima di salire in Campidoglio, si è fermato a salutare i fan accorsi per incontrarlo, concedendo autografi e selfie. Subito dopo, accompagnato dal primo cittadino, si è affacciato da un balconcino dell’edificio, concedendosi una vista esclusiva sui Fori. L’incontro è durato poco più di mezz’ora e, da quanto si apprende, Gualtieri e Doncic si sono scambiati rispettivamente un libro e un paio di scarpe.

Gualtieri: “Impegno per team di alto livello a Roma”

“E’ stato un incontro in cui Doncic e il suo team ci hanno trasmesso il loro entusiasmo e impegno a far nascere un team di primo livello di basket a Roma. C’è grande apprezzamento per il lavoro che stiamo facendo per rilanciare la città, con le infrastrutture sportive, e grande determinazione nel fare una squadra competitiva, lavorando al tempo stesso anche per sviluppare il basket a livello di base”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parlando al termine dell’incontro avvenuto in Campidoglio con la stella Nba Luka Doncic, che fa parte insieme a Donnie Nelson di una cordata che ha acquisito una nuova squadra, che si chiamerà Basketball Club Roma SPQR, pronta a debuttare il prossimo anno in Serie A. “E’ stato un incontro cordiale e molto positivo, ora sta a loro fare il lavoro preparatorio”, ha aggiunto Gualtieri. All’incontro era presente anche l’assessore allo sport Alessandro Onorato, che ha sottolineato come “quello che è avvenuto oggi non è avvenuto per caso, oggi Roma è una città che apre agli investimenti soprattutto perché c’è una base sportiva enorme che finalmente ha trovato il suo compimento – ha evidenziato – La giornata di oggi è il sigillo di un qualcosa che quattro anni fa sembrava quasi una follia solo poterlo immaginare. E ora è una realtà”.

Doncic: “A Roma porto Nico Mannion”

“La prima firma è quella di Nico Mannion“. La tappa romana di Luka Doncic non si ferma solo a foto, incontri istituzionali ed esibizioni di rito. Il campione Nba fa sul serio e lancia subito una bomba da tre sul nuovo corso del Basketball Club Roma SPQR. Il fortissimo cestista sloveno dei Los Angeles Lakers è impegnato finanziariamente nella cordata con Donnie Nelson, per dare vita a una squadra capitolina nelle prossime stagioni che possa competere nell’ambito dell’ambizioso progetto Nba Europe. A lasciarsi sfuggire la notizia di mercato è stato lo stesso Doncic, impegnato in mattinata al playground di San Lorenzo incalzato dai tantissimi appassionati accorsi all’esibizione. Presenti circa 1200 ragazzi e ragazze, con Doncic che ha giocato con 16 di loro con il suo step back da tre punti, spiegando la sua tecnica e osservando poi come la applicavano i ragazzi in campo. Presenti anche l’assessore allo sport del II municipio Rino Fabiano. Nico Mannion è un giocatore dell’Olimpia Milano dove ha giocato due annate e vinto l’ultimo scudetto pochi giorni fa contro la Reyer Venezia.

L’incontro con il presidente della Fip Petrucci

Si è tenuto oggi, presso la sede federale di Roma, un incontro tra il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci e Luka Doncic, stella dei Los Angeles Lakers e rappresentante del nuovo Club di Roma, società che parteciperà al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2026/2027. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi comuni alle due parti legati allo sviluppo della pallacanestro nella Capitale, con particolare attenzione alle opportunità di crescita del movimento cestistico italiano ed europeo. All’incontro hanno partecipato Donnie Nelson, General Partner e Head of Basketball Operations, Lara Beth Seager, Chief Brand Officer and Business Manager, Dirk Eller, Partner, Ioris Francini, Advisor, Rimantas Kaukenas, Advisor, Valerio Bianchini, Advisor, Quique Villalobos, Advisor e Diamara Parodi Delfino, Presidente di Q10. Presenti, inoltre il Segretario Generale Coni Carlo Mornati, il Presidente della Lega Basket Serie A Maurizio Gherardini e il Segretario Generale FIP Maurizio Bertea. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e reciproca collaborazione