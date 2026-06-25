Helidon Xhixha presenta ad Assisi ‘Un Fiat… Dialoghi di Luce” nel VIII Centenario della morte di San Francesco

Dopo i grandi progetti espositivi internazionali che negli ultimi anni hanno portato le sue monumentali sculture in luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale. Helidon Xhixha prosegue il suo percorso con una nuova sfida: trasformare Assisi in un dialogo tra arte contemporanea, luce e spiritualità. In occasione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco, l’artista albanese presenta ad Assisi ‘Un Fiat… Dialoghi di Luce’, il nuovo progetto espositivo a cura di Francesco Gallo Mazzeo, con il patrocinio della Città di Assisi, fino al 31 agosto 2026.

ph Michele Stanzione

Il titolo richiama l’atto originario della Creazione nella Genesi

Il titolo richiama il “Fiat” della Genesi, l’atto originario della Creazione attraverso cui nasce la luce. Da questo principio prende forma un percorso di sculture monumentali che dialogano con il patrimonio storico, l’architettura e la spiritualità francescana, trasformando la città in un museo a cielo aperto dove arte contemporanea e memoria si incontrano. Fulcro del progetto è Tau, l’opera ideata da Helidon Xhixha come omaggio a San Francesco. Attraverso l’acciaio inox lucidato a specchio, il simbolo francescano viene reinterpretato in chiave contemporanea, diventando metafora di pace, trasformazione e universalità. Al termine della mostra, Tau sarà donata alla Città di Assisi quale testimonianza permanente dell’iniziativa. Completano il percorso le opere Big Data, Briccola d’Acciaio, Nebula, Resurrezione di Luce e Tramonto, che instaurano un dialogo continuo con lo spazio urbano e con il visitatore, rendendolo parte integrante dell’opera attraverso il riflesso della luce.