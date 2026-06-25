Strage Viareggio, definitiva la condanna per Mauro Moretti: andrà in carcere

È definitiva la condanna a cinque anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, che ora dovrà scontare la pena in carcere, per la strage di Viareggio. Per Moretti si apriranno adesso le porte del carcere, ha spiegato a LaPresse l’avvocato Ambra Giovane. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di Moretti per il reato di disastro ferroviario colposo nell’ambito del processo sulla strage di Viareggio, la tragedia del 29 giugno 2009 costata la vita a 32 persone e che provocò oltre 130 feriti. La decisione della IV sezione penale della Suprema Corte chiude una lunga vicenda giudiziaria durata quasi diciassette anni. I giudici hanno inoltre confermato le condanne per altri dieci imputati, riconoscendone la responsabilità penale e lasciando invariato il verdetto d’appello. Tra questi figura Michele Mario Elia, già amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, condannato a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Soddisfazione per la conferma delle condanne è stata espressa dai familiari delle vittime.