New York, i Knicks sfilano per le strade per celebrare la vittoria del titolo Nba

A New York va in scena la parata per celebrare la vittoria dei Knicks nel campionato Nba. I giocatori, a bordo di diversi pick-up, hanno sfilato per le strade di Manhattan, tra due ali di folla di tifosi. Insieme al centro Karl-Anthony Towns, una delle star della squadra, c’era il sindaco della Grande Mela Zohran Mamdani. Con l’Mvp delle Finals Jalen Brunson e il coach Rick Brunson, hanno festeggiato il regista Spike Lee e l’attore Tracy Morgan, grandi tifosi dei Knicks. Poi i giocatori si sono riuniti su un bus con i colori e le insegne della squadra per continuare la parata trionfale.