Marco Belinelli saluta il basket: “Mi ha dato tutto”

Virtus Bologna vs Fortitudo Bologna – Basket Serie A stagione 2020/2021
Il post d’addio alla pallacanestro condiviso su Instagram

Marco Belinelli dà l’addio al basket. L’annuncio dell’ex cestista della Virtus Bologna che ha avuto anche esperienze in Nba arriva con un post sul suo account Instagram: “Ci ho messo il cuore – scrive Belinelli -. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento. Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato. Ai più giovani, lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena”. Il post è corredato da un video. 

Quando da capitano della Virtus diceva: “Restaurare un campetto per far rinascere la voglia di vincere”

È stato restaurato a Milano nel 2023 il campetto da basket di via Goya, nel quartiere QT8. All’iniziativa di inaugurazione, patrocinata dal Comune di Milano e da Kellogg’s Italia, hanno preso parte il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la Presidente di Municipio 8 Giulia Pelucchi, Giuseppe Riccardi, General Manager di Kellogg Italia, Marco Belinelli, giocatore di basket professionista e capitano della Virtus Bologna, e l’influencer Virginia Gambardella. Durante l’evento Belinelli ha giocato con i giovani atleti delle squadre locali e condiviso suggerimenti sulla pallacanestro e l’importanza dell’attività fisica.

