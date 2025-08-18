Marco Belinelli saluta il basket: “Mi ha dato tutto”

Marco Belinelli dà l’addio al basket. L’annuncio dell’ex cestista della Virtus Bologna che ha avuto anche esperienze in Nba arriva con un post sul suo account Instagram: “Ci ho messo il cuore – scrive Belinelli -. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento. Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato. Ai più giovani, lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena”. Il post è corredato da un video.

Quando da capitano della Virtus diceva: “Restaurare un campetto per far rinascere la voglia di vincere”

È stato restaurato a Milano nel 2023 il campetto da basket di via Goya, nel quartiere QT8. All’iniziativa di inaugurazione, patrocinata dal Comune di Milano e da Kellogg’s Italia, hanno preso parte il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la Presidente di Municipio 8 Giulia Pelucchi, Giuseppe Riccardi, General Manager di Kellogg Italia, Marco Belinelli, giocatore di basket professionista e capitano della Virtus Bologna, e l’influencer Virginia Gambardella. Durante l’evento Belinelli ha giocato con i giovani atleti delle squadre locali e condiviso suggerimenti sulla pallacanestro e l’importanza dell’attività fisica.