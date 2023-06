Il sindaco del capoluogo lombardo a margine di un evento sportivo nel quartiere QT8

La sicurezza stradale per i ciclisti è uno dei temi caldi a Palazzo Marino, a Milano. Anche ieri nel capoluogo lombardo c’è stato un grave incidente stradale che ha coinvolto una persona alla guida di una bici e un’auto in viale Monza. “Bisogna fare due cose. La prima è cercare di mettere in sicurezza, per quanto si può, le piste ciclabili. In particolare per mettere un semaforo per biciclette bisogna che siano protette con dei cordoli. E poi andare avanti, e lo faremo, sull’obbligo di utilizzo di sensori per l’angolo cieco per i mezzi pesanti”. A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oggi al quartiere QT8 a margine di un evento sportivo. Per quel che riguarda i sensori però, prosegue il primo cittadino, “il problema è che non c’è nessuna regolamentazione a livello nazionale ed europeo. Non sappiamo ad esempio quale dimensione devono avere i mezzi soggetti all’obbligo. L’altra questione è la disponibilità sul mercato degli apparecchi. Però potremmo lavorare come abbiamo fatto con l’Area B: se dimostri che l’hai ordinato ti lascio nel frattempo lavorare”. Sala poi conclude: “L’assessora Censi ci sta lavorando e certamente nel mese di luglio la delibera andrà in giunta”. Domani, intanto, è il giorno in cui partirà la posa del cordolo per la nuova pista ciclabile in corso Buenos Aires.

