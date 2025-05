La squadra di Chris Finch si qualifica per la finale a West per il secondo anno consecutivo. Golden State eliminata sotto gli occhi di Curry

Timberwolves-Warriors termina 121-110. La squadra di Minneapolis conquista così la serie contro San Francisco per 4-1 e si qualifica per la finale di Conference Nba per il secondo anno consecutivo.

Timberwolves-Warriors nel segno di Randle

Minnesota, spinta dai 29 punti messi a segno da Julius Randle, è riuscita a controllare tutta la gara rimanendo sempre in vantaggio in ogni quarto. Nei Wolves si segnalano anche i 22 punti di Anthony Edwards e i 17 di Rudy Gobert, mentre per Golden State – orfana di Steph Curry infortunato – il top scorer è stato Brandin Podziemski con 28 punti.

I Timberwolves in finale affronteranno la vincente di Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder, con la serie attualmente sul 3-2 in favore di Oklahoma.

THE TIMBERWOLVES ARE INTO THE WESTERN CONFERENCE FINALS FOR THE SECOND STRAIGHT SEASON 🐺🔥 pic.twitter.com/mWPgf3XCFU — NBA (@NBA) May 15, 2025

Tabellino e marcatori Timberwolves

Randle 8 rim/5 ast/29 pt

McDaniels 4 rim/2 ast/14 pt

Gobert 8 rim/0 ast/17 pt

Edwards 7 rim/12 ast/22 pt

Conley 6 rim/8 ast/16 pt

DiVincenzo 2 rim/6 ast/13 pt

Reid 4 rim/1 ast/8 pt

Alexander-Walker 0 rim/2 ast/2 pt

Tabellino e marcatori Warriors

Butler 6 rim/6 ast/17 pt

Green 6 rim/6 ast/10 pt

Jackson-Davis 2 rim/0 ast/2 pt

Podziemski 6 rim/4 ast/28 pt

Hield 4 rim/1 ast/8 pt

Kuminga 3 rim/0 ast/26 pt

Santos 5 rim/0 ast/2 pt

Moody 1 rim/2 ast/12 pt

Post 3 rim/0 ast/3 pt

Looney 3 rim/1 ast/0 pt

Payton 0 rim/0 ast/0 pt

Spencer 1 rim/1 ast/2 pt

