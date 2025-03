Zaia: "Ci sono situazioni nelle quali non esiste più nemmeno la vergogna. Solidarietà, mi auguro il Daspo per la donna"

Il brutto episodio è accaduto in un palazzetto a Motta di Livenza (Treviso) dove una spettatrice ha rivolto pesanti insulti sessisti all’arbitra, una ragazza di 18 anni, nel corso dell’incontro di basket tra il Motta e il Feltre. “Episodi di questo genere – aggiunge Zaia – fanno parte di quell’ambito della vita quotidiana nel quale ancora non si è riusciti a eradicare l’aggressività, la violenza, verbale o fisica. Il peggio del peggio è accaduto a Motta, dove insulti sessisti sono stati rivolti ad una donna a un’altra donna. Forza Alice – conclude Zaia – hai dimostrato carattere e resilienza. Continua a coltivare la tua passione con orgoglio e con l’augurio di vederti fischiare su campi di categorie superiori”.

Un mese fa a Rimini c’è stato un episodio incredibilmente simile a quello di Motta. In un incontro del campionato femminile Under 19 tra Happy Basket Rimini e Nuova Virtus Cesena, una spettatrice dagli spalti haLa giocatrice ha abbandonato momentaneamente il campo per affrontare la donna sugli spalti, come documentato da un video online pubblicato dalla stampa locale.