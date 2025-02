Uno screenshot del video tratto da La Giornata Tipo

La denuncia de La Giornata Tipo sui social: il video di quanto accaduto

Insultata con epiteti razzista, reagisce e viene espulsa. E’ quanto sarebbe accaduto durante un match di Under 19 di Basket a Rimini. Il video, postato da La Giornata Tipo, che si occupa di informazione legata al basket, mostra una donna che sta riprendendo la partita e urla a una giocatrice ‘Scimmia’.

A quel punto la ragazza scavalca la transenna per reagire all’insulto, e viene successivamente espulsa dal match.

“È accaduto ieri sera: partita di under 19 femminile tra l’Happy Basket Rimini contro Nuova Virtus Cesena. Una persona adulta, donna, dagli spalti, inizia ad inveire contro una giocatrice riminese gridandole ‘Sei una scimmia!'” si legge sui social della Giornata Tipo. “A quel punto la giocatrice scavalca le transenne per andare verso la donna: l’intervento di alcuni genitori ha evitato lo scontro. La ragazza è stata espulsa. La partita si è poi conclusa in un clima surreale. Nel 2025, ad una partita di giovani ragazze, è indecente, schifoso e pericolosissimo assistere ad episodi del genere, che vengono poi sempre giustificati con ‘non volevo…’, ‘non è per razzismo’. La squadra di Rimini ha fatto sapere che presenterà denuncia ai carabinieri. Per fortuna (in questi casi non è sempre scontato, anzi) è stata netta la presa di posizione della squadra di Cesena: ‘Siamo profondamente imbarazzati e mortificati, e comprendiamo quanto ciò detto abbia ferito la giocatrice. Non ci sono scuse per quanto accaduto e ci impegniamo a intraprendere azioni versi i genitori per assicurarci che situazioni simili non si ripetano in futuro. È un comportamento grave frutto di una iniziativa personale di un genitore che esula dallo spirito della nostra società’. Mandiamo un grande, grandissimo, abbraccio alla ragazza nella speranza che la nostra società isoli, condanni, e prevenga qualsiasi forma di razzismo, nel basket, nello sport, e nella vita di tutti i giorni” conclude il post.

È accaduto ieri sera: partita di under 17 femminile tra l’Happy Basket Rimini contro Nuova Virtus Cesena. Una persona adulta, donna, dagli spalti, inizia ad inveire contro una giocatrice riminese gridandole “Sei una scimmia!”. A quel punto la giocatrice scavalca le transenne per… pic.twitter.com/ttg5dHZz1M — La Giornata Tipo (@parallelecinico) February 4, 2025

