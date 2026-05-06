E’ morto il fondatore della Cnn Ted Turner: aveva 87 anni

Ted Turner, il ‘maverick’ dei media Usa, che fondò la rete all news Cnn, rivoluzionando l’informazione televisiva, è morto all’età di 87 anni. A riferirlo, un un comunicato stampa della Turner Enterprises citato dalla Cnn.

Cnn: “Nel 2018 rivelò di avere una malattia cerebrale progressiva”

“Ha costruito un impero mediatico che comprendeva la prima superstation via cavo e canali di grande successo dedicati a film e cartoni animati, oltre a squadre sportive professionistiche come gli Atlanta Braves – scrive la Cnn sul proprio sito – . Nel 1991, Turner è stato nominato ‘Uomo dell’anno’ dalla rivista Time, (nel 1995) ha venduto le sue reti alla Time Warner e in seguito ha lasciato il settore. Poco più di un mese prima del suo ottantesimo compleanno nel 2018, Turner ha rivelato di soffrire di demenza con corpi di Lewy, una malattia cerebrale progressiva. All’inizio del 2025, Turner è stato ricoverato in ospedale per una lieve forma di polmonite, prima di riprendersi in una struttura di riabilitazione”.

Credit: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX

Ted Turner, la vita e la carriera

Non c’era solo la Cnn tra le imprese realizzate da Turner. Il miliardario, nato in Ohio ma simbolo della sua città di adozione, Atlanta, possedeva squadre sportive professionistiche, difese la Coppa America di vela nel 1977 e donò la straordinaria cifra di 1 miliardo di dollari a enti di beneficenza delle Nazioni Unite. Si sposò tre volte – la più celebre delle quali con l’attrice Jane Fonda – e si guadagnò i soprannomi di “Captain Outrageous” (Capitan Sfrontatezza) e “The Mouth of the South” (La Bocca del Sud). Una volta, ricorda l’Associated Press, si vantò dicendo: “Se solo avessi un po’ di umiltà, sarei perfetto”. Negli ultimi anni la sua attività fu rallentata dalla demenza a corpi di Lewy. Ormai da tempo ritiratosi dal settore televisivo, si concentrò sulla filantropia e sulla gestione dei suoi oltre due milioni di acri di proprietà, che includevano la più grande mandria di bisonti del Paese. La sua personalità esuberante finiva talvolta per mettere in ombra un acume imprenditoriale determinato e incline al rischio. Quando, nel 1996, vendette la sua Turner Broadcasting System alla Time Warner Inc. in quella che fu una mega-operazione mediatica, Turner aveva trasformato l’azienda di cartelloni pubblicitari del defunto padre in un conglomerato globale che comprendeva sette importanti reti via cavo, tre squadre sportive professionistiche e due celebri studi cinematografici. Il traguardo più significativo di Turner fu la creazione della Cnn, la prima rete televisiva all news attiva 24 ore su 24, nel 1980. In un’epoca in cui le notizie sono istantaneamente disponibili a portata di mano di chiunque, è difficile ricordare che l’idea di lasciare ai consumatori la libertà di decidere quando informarsi su ciò che accade nel mondo fosse, un tempo, rivoluzionaria.