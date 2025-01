Vittorie anche per Memphis e Portland

Cinque le partite di Nba valide per la regular season disputate nella notte italiana. Vittoria in casa dei Cleveland Cavaliers che piegano gli Atlanta Hawks per 137-115 grazie ai 26 punti di Darius Garland e ai 24 di Donovan Mitchell. Miglior marcatore degli ospiti Zaccharie Risarcher con 30 punti. Successo esterno invece per i Los Angeles Lakers che a Washington battono i Wizards con il punteggio di 134-96. LeBron James sempre protagonista con una doppia doppia da 24 punti e 11 assist ma fondamentali sono anche i punti di Rui Hachumura che piazza 22 punti. I Portland Trail Blazers prevalgono in casa sugli Orlando Magic per 119-90 con 23 punti di Scoot Anderson e Shaedon Sharpe. Per gli ospiti non bastano i 24 punti del tedesco Franz Wagner e i 21 di Paolo Banchero rientrato da poco dopo uno stop di alcune settimane per un infortunio. I Memphis Grizzlies superano in casa di un punto gli Houston Rockets per 120-119 con 24 punti e 12 rimbalzi di Desmond Bane e 22 punti di Luke Kennard mentre i Minnesota Timberwolves si impongono largamente in trasferta sugli Utah Jazz per 138-113 grazie all’ottima prova offerta da Anthony Edwards autore di 36 punti e 11 assist insieme a Rudy Gobert che sfiora la doppia doppia con 16 punti e 9 rimbalzi.

