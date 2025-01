I Timberwolves hanno superato New Orleans 104-97. Gli Hawks hanno vinto sulla sirena contro i Jazz 124-121

Altra serata amara per i Golden State Warriors che hanno perso in casa contro i Miami Heat 98-114. Per la squadra di Steve Kerr, al 10° posto della classifica della Western Conference, si tratta della seconda sconfitta di fila. Niente sorrisi anche per i Phoenix Suns, caduti in casa dei Charlotte Hornets 115-104. Inutili i 39 punti di Devin Booker e i 26 di Kevin Durant. La franchigia dell’Arizona ha perso otto delle ultime dieci partite sprofondando alla 12a posizione della WC con 16 vittorie e 19 sconfitte.

Vittoria, invece, per Minnesota: 104-97 in casa di New Orleans. I Timberwolves sono stati trascinati ancora una volta da Anthony Edwards, autore di 32 punti, mentre i Pelicans si sono affidati alla coppia Dejounte Murray (29 punti) e Zion Williamson (22 punti), quest’ultimo tornato dopo 27 partite di assenza a causa di un infortunio al bicipite femorale. La loro prestazione da 51 punti non è quindi bastata alla squadra della Louisiana, ultima in WC con 30 match persi e solo sette vinti.

Partita da non credere quella giocata a Salt Lake City tra Utah Jazz e Atlanta Hawks. Trae Young ha portato i falchi alla vittoria per 124-121 segnando sulla sirena da centrocampo. Un tiro da fuoriclasse che ha ammutolito il Delta Center.

As if there weren’t enough reasons already for why he’s called Ice Trae…

Time to add this 49-foot GAME-WINNER to @TheTraeYoung‘s resume of CLUTCH SHOTS! 🥶 pic.twitter.com/pXNQdp5Eky

— NBA (@NBA) January 8, 2025