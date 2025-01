Nel match vinto dai suoi Los Angeles Lakers su Atlanta ha battuto il record di Jordan del 2003

LeBron James scrive un’altra pagina di storia del basket Nba: nella notte italiana ha battuto il record di Michael Jordan per le partite da almeno 30 punti, nel corso del match vinto dai suoi Los Angeles Lakers su Atlanta.

James ha raggiunto almeno 30 punti nella stagione regolare per la 563esima volta nella sua carriera, battendo il record stabilito da Jordan nel 2003. Jordan aveva stabilito il record in 1.072 partite in 15 stagioni, mentre James lo ha battuto nella sua 1.523esima presenza in 22 stagioni.

James ha spesso raccontato che idolatrava Jordan durante la sua infanzia ad Akron, Ohio, e quando lo ha superato Jordan al quarto posto nella lista dei marcatori in carriera della NBA nel marzo 2019, il momento lo ha commosso fino alle lacrime sulla panchina dei Lakers. Ha definito Jordan “un’ispirazione” e “il fulmine in una bottiglia per me, perché volevo essere come lui”.

James ha anche superato Dirk Nowitzki (1.522) per il quarto maggior numero di partite giocate nella stagione regolare nella storia della NBA durante la vittoria dei Lakers per 119-102 sugli Hawks.

LeBron James ha compiuto 40 anni la scorsa settimana e ed è tra i pochi giocatori attivi rimasti che hanno assistito personalmente alle imprese di Michael Jordan nel suo periodo migliore degli anni ’90 con i Chicago Bulls. Ma James non mostra assolutamente segni di rallentamento nella sua 22esima stagione. E contro Portland nei giorni scorsi ha segnato sette tiri da 3 punti mettendo a segno 38 punti, il terzo maggior numero di punti mai segnati da un giocatore sopra i 40 anni, dietro solo a due partite giocate da Jordan poco dopo aver compiuto 40 anni con Washington.

James è diventato il leader dei punteggi in carriera della NBA la scorsa stagione e detiene diversi record di longevità aggiuntivi. Ha segnato almeno 10 punti in 1.253 partite consecutive negli ultimi 18 anni, polverizzando il record stabilito sempre da Jordan dal 1986 al 2001 (866).

