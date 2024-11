Vincono anche San Antonio, trascinati da Wembanyama, e Oklahoma che supera Los Angeles

Sono cinque le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Continua l’imbattibilità di Clevelend che supera nel finale i Chicago Bulls per 113-119 ottenendo così la dodicesima vittoria cosecutiva. Donovan Mitchell mette a referto 36 punti e 8 rimbalzi a cui aggiunge 4 recuperi. Doppia doppia (15 punti e 11 rimbalzi) di Evan Mobley.

I San Antonio Spurs, ancora senza Gregg Popovich, si impongono in casa sui Sacramento Kings per 116-96 portando sette giocatori in doppia cifra. Protagonista della serata Victor Wembanyama con 34 punti, 14 rimbalzi, 6 assist e 3 stoppate con sei tiri da tre punti (record personale). Facile vittoria degli Houston Rockets sugli Washington Wizards per 107-92 con i 27 punti e 17 rimbalzi di Alperen Sengun. Per Amen Thompson 13 punti, 8 rimbalzi, 4 stoppate e 4 recuperi. Quinta sconfitta consecutiva per i New Orleans Pelicans battuti nel finale i Brooklyn Nets 107-105. Decisivo Cameron Thomas nell’ultimo quarto con 10 dei suoi 17 punti.

Vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Los Angeles Lakers per 134-128. Senza Jaylin Williams, Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren gli Oklahoma hanno potuto contare su Shai Gilgeous-Alexander, con 45 punti a cui somma 9 assist e 5 rubate. Per la franchigia si tratta della nona vittoria stagionale.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ CLE moves to 12-0, 8th time in NBA history

▪️ OKC reclaims most wins in West

▪️ HOU jumps to 5th in West

Download the NBA App for more:

— NBA (@NBA) November 12, 2024