Il Joker mette a segno una tripla doppia. Prestazione da Mvp anche per Doncic

Quattro le partite disputate nella notte per la regular season della Nba. Ad Ovest colpo esterno dei Dallas Mavericks (3-1) sui Minnesota Timberwolves (2-2) per 120-114 in quello che era il big match più atteso. Decisivo Kyrie Irving con 35 punti, mentre Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. I 37 punti di Anthony Edwards e i 20 di Julius Randle non bastano ai Timberwolves.

Serve un overtime ai Denver Nuggets (2-2) per piegare la resistenza dei Brooklyn Nets (1-3) col punteggio di 144-139. Tripla doppia di uno scatenato Nikola Jokic con 39 punti, 18 rimbalzi e 16 assist, 12 i punti a testa di Jamal Murray e Aaron Gordon. A Brooklyn ma non bastano ad evitare il ko i 28 punti e 14 assist di Dennis Schröder e i 26 di Cam Thomas. Vittoria in trasferta anche per i Sacramento Kings (2-2) sugli Utah Jazz (0-4) per 113-96 con 28 punti e 11 rimbalzi di Domantas Sabonis, 29 di DeMar DeRozan e 19 di De’Aaron Fox. Infine successo casalingo dei Golden State Warriors (3-1) sui New Orleans Pelicans (2-2) per 124-106. Con Steph Curry a riposo, Buddy Hield trascina i Warriors con 28 punti, non bastano ai Pelicans i 31 punti di Zion Williamson.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata