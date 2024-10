Il campione dei Golden State Warriors si è fatto male a una caviglia durante la partita contro i Los Angeles Clippers

Stephen Curry salterà almeno le prossime due partite dei Golden State Warriors per un infortunio alla caviglia rimediato nel corso della partita persa contro i Los Angeles Clippers. Curry si è sottoposto a una risonanza magnetica che non ha evidenziato gravi lesioni, ma uno stiramento del peroneo sinistro. La squadra ha dichiarato che il giocatore verrà rivalutato venerdì.

Oggi e domani Golden State giocherà due partite consecutive in casa contro i New Orleans Pelicans. La prossima partita, dopo che le condizioni di Curry saranno rivalutate, sarà sabato a Houston.

Stephen Curry, l’infortunio

Durante la gara contro i Los Angeles Clippers Curry è uscito definitivamente a poco meno di 8 minuti dalla fine del quarto quarto del match poi perso per 112-104.

Il playmaker era rientrato brevemente in campo a 8:08 dalla fine e si trovava lungo la linea di fondo campo, difeso da Kris Dunn, quando si è allontanato da Dunn verso la linea di fondo e si è procurato l’infortunio alla caviglia. Curry è entrato zoppicando nel tunnel che porta agli spogliatoi, prima di ritornare in panchina e restare seduto per il resto del tempo.

Il due volte MVP e miglior tiratore da tre nella storia dell’NBA ha chiuso con 18 punti, sei assist e quattro rimbalzi, tirando 6 volte su 11 con quattro tiri da tre. Il trentaseienne sta iniziando la sua sedicesima stagione NBA e ha avuto regolarmente problemi alle caviglie.

